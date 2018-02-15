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15:09, 15 февраля 2018 2 101
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На форуме в Сочи Любимов показал Медведеву рязанский беспилотник

На форуме в Сочи Любимов показал Медведеву рязанский беспилотник

На Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи Любимов показал Медведеву рязанский беспилотник.

В четверг, 15 февраля, в ходе осмотра выставки регионов председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил стенд Рязанской области.

По словам главы региона, особый интерес Медведева вызвали инновационные разработки рязанского КБ «Аврора», в частности, прототип беспилотного автомобиля.

«У нас состоялся небольшой, но емкий разговор о перспективах, видении будущего Рязанской области. Я считаю, наши начинания будут поддержаны», — сказал глава региона.

Говоря о значении Российского инвестиционного форума, Николай Любимов подчеркнул, что на его площадках предоставляются широкие возможности для заключения большого количества договоренностей, в том числе с федеральными министрами, с представителями бизнеса. «Участие в форуме позволяет поднять престиж Рязанской области для того, чтобы к нам шли инвесторы. Это очень важно», — сказал губернатор.


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