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16:35, 16 февраля 2018 2 176
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Руководство ГИБДД наградит инспектора, который помог вовремя доставить в больницу ребенка 1

Руководство ГИБДД наградит инспектора, который помог вовремя доставить в больницу ребенка

Руководство ГИБДД наградит инспектора, который помог вовремя доставить в больницу ребенка. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Водитель «скорой» попросил оказать помощь лейтенанта полиции Василия Толмосова, и сопроводить его до больницы, расположенной на другом конце Рязани.

Оценив ситуацию и доложив о случившемся в дежурную часть УГИБДД, лейтенант включил спецсигнал и проблесковые маячки служебного автомобиля, и в объезд «пробок» сопроводил машину скорой медицинской помощи до медучреждения.

Медпомощь ребенку оказали своевременно.

Руководство УГИБДД УМВД России по Рязанской области приняло решение наградить инспектора ДПС. Сам Василий Толмосов считает, что ничего героического не совершил, а только выполнял свои служебные обязанности — помогал людям.

Напомним, видео инцидента появилось в соцсетях.


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