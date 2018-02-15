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22:00, 15 февраля 2018 656
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Полиция помогла «скорой» довезти ребенка до рязанской больницы. Видео

Полиция помогла «скорой» довезти ребенка до рязанской больницы. Видео

Полиция помогла водителю машины скорой помощи довезти ребенка в рязанскую больницу. Соответствующее видео опубликовано «ВКонтакте».

Видео снято 13 февраля. Как рассказал RZN.info автор ролика, больного ребенка, которому «всего 13 дней» пришлось везти в Рязань для оказания медпомощи.

«При подъезде в город понял, что не прорвусь, так как время пять вечера, пробки везде. Поэтому попросил на Реткинском посту полицейских помочь мне сопроводить», — отметил водитель.

Автор ролика поблагодарил полицию за помощь.


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