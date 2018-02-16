Россия завоевала еще одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

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Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции пять тысяч метров в конькобежном спорте на Играх-2018.
Эта медаль стала для России восьмой на Играх.
Ранее на Олимпиаде бронзовую медаль завоевал шорт-трекист Семен Елистратов, серебро выиграли фигуристы в командных соревнованиях.
Также Анастасия Брызгалова в паре с Александром Крушельницким взяли первую олимпийскую медаль в истории российского керлинга, а Александр Большунов и Юлия Белорукова выиграли две бронзы Олимпиады в лыжном спринте.
Российский скелетонист Никита Трегубов стал вторым на Олимпиаде в Пхенчхане, а лыжник Денис Спицов завоевал бронзу в гонке на 15 км свободным стилем.