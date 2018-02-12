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9:07, 12 февраля 2018 1 813
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Российские фигуристы завоевали «серебро» командного турнира в Пхенчхане

Российские фигуристы завоевали «серебро» командного турнира в Пхенчхане

Фото: Pixabay.com

Российские фигуристы завоевали «серебро» командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены набрали 66 очков, передает ТАСС.

Первое место — у канадцев (73 очка), третье — у сборной США (62).

В произвольной программе танцевальных дуэтов Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заработали 110,43 балла и заняли третье место. Первым стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10), вторыми — американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).

За первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. Наибольшее количество очков в турнире команде олимпийских атлетов из России принесли Евгения Медведева (короткая программа), Алина Загитова (произвольная), пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая). Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе спортивных пар заняли третье место. Боброва и Соловьев дважды получали «серебро». Михаил Коляда в короткой программе занял восьмое место, в произвольной — второе.


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