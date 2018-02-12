Российские фигуристы завоевали «серебро» командного турнира в Пхенчхане

Российские фигуристы завоевали «серебро» командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены набрали 66 очков, передает
Первое место — у канадцев (73 очка), третье — у сборной США (62).
В произвольной программе танцевальных дуэтов Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заработали 110,43 балла и заняли третье место. Первым стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10), вторыми — американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).
За первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. Наибольшее количество очков в турнире команде олимпийских атлетов из России принесли Евгения Медведева (короткая программа), Алина Загитова (произвольная), пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая). Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе спортивных пар заняли третье место. Боброва и Соловьев дважды получали «серебро». Михаил Коляда в короткой программе занял восьмое место, в произвольной — второе.