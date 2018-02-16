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12:08, 16 февраля 2018 1 821
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На Масленицу рязанцев ждут торговая ярмарка и пиротехническое шоу. Программа

На Масленицу рязанцев ждут торговая ярмарка и пиротехническое шоу. Программа

В субботу, 17 февраля, на площади Ленина в Рязани состоится общегородское народное гуляние «Душа моя — Масленица!».

Все площадки праздника начнут работать в 14:00.

Так, рязанцев ждут:

  • торговая ярмарка;
  • «Улица Дружбы»;
  • «Обжорный ряд», работу которого обеспечат более 50 предприятий общепита;
  • выставка техники МЧС и военной техники;
  • детская игровая площадка;
  • площадка аттракционов «Молодецкие потешки».

Аттракцион «Ярмарочный столб» начнет работать с 17:00, в 17:45 на главной сцене для горожан и гостей праздника выступит ВИА «Синяя птица». В 18:45 горожан ждет огненно-пиротехническое шоу «Сжигание Масленицы». Праздник завершится в 19:00.

Напомним, во время народных гуляний территорию огородят и перекроют движение транспорта.


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