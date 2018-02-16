На Масленицу рязанцев ждут торговая ярмарка и пиротехническое шоу. Программа

В субботу, 17 февраля, на площади Ленина в Рязани состоится общегородское народное гуляние «Душа моя — Масленица!».
Все площадки праздника начнут работать в 14:00.
Так, рязанцев ждут:
- торговая ярмарка;
- «Улица Дружбы»;
- «Обжорный ряд», работу которого обеспечат более 50 предприятий общепита;
- выставка техники МЧС и военной техники;
- детская игровая площадка;
- площадка аттракционов «Молодецкие потешки».
Аттракцион «Ярмарочный столб» начнет работать с 17:00, в 17:45 на главной сцене для горожан и гостей праздника выступит ВИА «Синяя птица». В 18:45 горожан ждет огненно-пиротехническое шоу «Сжигание Масленицы». Праздник завершится в 19:00.
Напомним, во время народных гуляний территорию огородят и