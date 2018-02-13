Из-за Масленицы в Рязани перекроют центр города

В субботу, 17 февраля, из-за празднование Масленицы в Рязани закроют движение транспорта в центре города. Об этом сообщила
С 10:00 до 21:00 проезд запретят:
- по площади Ленина — от ее пересечения с улицей Маяковского;
- по улице Горького — от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Соборной;
- по улице Краснорядской — от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского;
- по улицам Кольцова и Соборной — от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина.
Во время праздника рязанцы смогут припарковаться на улицах Сенной, Горького, в районе ТЦ «Наутилус» по улице Маяковского и центрального рынка по улице Пролетарской. При этом все стоянки на время проведения мероприятия будут работать бесплатно.
Автомобилистов также попросили не оставлять личный транспорт в период с 1:00 17 февраля и до окончания праздника «Душа моя — Масленица!» на:
- улице Горького — от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Соборной;
- Краснорядской улице — от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского;
- улице Кольцова.