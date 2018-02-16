Автоколонна №1310 по решению суда выплатила более десяти миллионов за топливо. Об этом сообщает
В начале декабря предприятие проиграло дело о взыскании задолженности по оплате топлива на сумму более 9,5 миллиона рублей и процентов за просрочку в сумме 516 тысяч.
Суд установил, что автоколонна заключила договор с ООО «Спецнефтепродукт» в конце 2016 года на поставку бензина и солярки на общую сумму 23,4 миллиона, однако оплатила лишь 13,9.
Предприятие обязали выплатить задолженность и проценты за просрочку.
В автоколонне RZN.info сообщили, что сумму за задолженность по топливу «Спецнефтепродукту» уже оплатили.
Напомним, с 1 декабря проезд в Рязани
Кроме того, позже работники автоколонны