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14:39, 16 февраля 2018 2 159
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Автоколонна №1310 по решению суда выплатила более десяти миллионов за топливо

Автоколонна №1310 по решению суда выплатила более десяти миллионов за топливо

Автоколонна №1310 по решению суда выплатила более десяти миллионов за топливо. Об этом сообщает сайт Рязанского арбитражного суда.

В начале декабря предприятие проиграло дело о взыскании задолженности по оплате топлива на сумму более 9,5 миллиона рублей и процентов за просрочку в сумме 516 тысяч.

Суд установил, что автоколонна заключила договор с ООО «Спецнефтепродукт» в конце 2016 года на поставку бензина и солярки на общую сумму 23,4 миллиона, однако оплатила лишь 13,9.

Предприятие обязали выплатить задолженность и проценты за просрочку.

В автоколонне RZN.info сообщили, что сумму за задолженность по топливу «Спецнефтепродукту» уже оплатили.

Напомним, с 1 декабря проезд в Рязани подорожал до 23 рублей. Мэрия признала тяжелое финансовое положение муниципального транспорта. Губернатор сообщил, что общий долг предприятий составил почти 500 миллионов рублей.

Кроме того, позже работники автоколонны жаловались на задержку зарплаты.


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