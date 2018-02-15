ЖК «Аэробус» достроят летом 2019 года

ЖК «Аэробус» планируют достроить летом 2019 года. Об этом RZN.info сообщил министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов.
«По «ЖК «Аэробус» уже определен инвестор, с которым оформлены договоры уступки прав. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июнь 2019 года», — отметил министр.
Напомним, строительство комплекса началось еще в 2014 году, но было заморожено.
Более подробно о ситуации с долгостроями в Рязанской области читайте в эксклюзивном интервью с Вячеславом Меньшовым в нашем разделе «