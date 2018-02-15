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16:30, 15 февраля 2018 729
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ЖК «Аэробус» достроят летом 2019 года

ЖК «Аэробус» достроят летом 2019 года

ЖК «Аэробус» планируют достроить летом 2019 года. Об этом RZN.info сообщил министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов.

«По «ЖК «Аэробус» уже определен инвестор, с которым оформлены договоры уступки прав. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июнь 2019 года», — отметил министр.

Напомним, строительство комплекса началось еще в 2014 году, но было заморожено.

Более подробно о ситуации с долгостроями в Рязанской области читайте в эксклюзивном интервью с Вячеславом Меньшовым в нашем разделе «Публикации».


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