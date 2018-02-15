В начале 2018 года продолжился рост цен на новое жилье в Рязани, который еще в IV квартале 2017 года отметила официальная статистика. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании».
Специалисты одного из крупнейших застройщиков города оценили подорожание квартир в новостройках до 15% и связали это с изменениями в законодательстве о долевом строительстве.
«Клиенты, купившие квартиры в новостройках „Северной компании“,
«Северная компания» напомнила, что располагает несколькими программами удешевления стоимости жилья, сокращения процентов по ипотеке (