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12:34, 15 февраля 2018 1 965

Жилье в новостройках Рязани дорожает — «Северная компания»

Жилье в новостройках Рязани дорожает — «Северная компания»

В начале 2018 года продолжился рост цен на новое жилье в Рязани, который еще в IV квартале 2017 года отметила официальная статистика. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании».

Специалисты одного из крупнейших застройщиков города оценили подорожание квартир в новостройках до 15% и связали это с изменениями в законодательстве о долевом строительстве.

«Клиенты, купившие квартиры в новостройках „Северной компании“, ЖК „Паруса“ на Солотчинском шоссе, ЖК „Метропарк“ возле Московского шоссе и ЖК „Северный“ в Песочне, за девять месяцев выиграли от 13 до 23 процентов. В 2018 году тенденция сохранится, так как государство решило постепенно заменить долевое строительство проектным финансированием через банки», — говорится в пресс-релизе.

«Северная компания» напомнила, что располагает несколькими программами удешевления стоимости жилья, сокращения процентов по ипотеке (до 4,95% в первый год) и использования материнского капитала.


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