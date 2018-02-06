«Северная компания» снизит клиентам ставку по ипотеке до 4,95%

Покупающие квартиры в новостройках «Северной компании» рязанцы могут получить ипотеку на льготных условиях. В первый год процентную ставку
«Менеджеры „Северной компании“ помогают обратившимся покупателям подобрать ипотечный кредит на лучших условиях, узнать и сравнить процентные ставки и программы различных банков, рассчитать платеж по кредиту, оформить заявку и помочь в сборе необходимой документации», — говорится в пресс-релизе.
Заявки на ипотеку представители четырех крупнейших банков России принимают в офисе «Северной компании» (улица Соборная, дом №14/2 строение 1).