Застройщик ЖК «Аэробус» запросил увеличить количество этажей. Постановление о проведении публичных слушаний официально опубликовали в четверг, 15 февраля.
ООО Строительная Корпорация «Город» хочет увеличить этажность строящихся домов на трех участках общей площадью 23 413 квадратных метров. Сейчас там располагается недострой «Аэробуса».
Участки находятся в зоне многоквартирных жилых домов (5-12 этажей), запрашиваемый вид — выше 12 этажей.
Слушания пройдут во вторник, 6 марта, в административном здании на улице Введенской, 107, кабинет №219. Начало в 18:00. До 6 марта там же будут приниматься замечания и предложения.
Напомним, ЖК «Аэробус» планируют