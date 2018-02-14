Скованные льдом. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

Две недели назад в Рязань после сильных снегопадов пришла оттепель. Улицы покрылись снежной кашей и водой, вскоре ударили морозы — результате город превратился в один большой каток.
Прошло больше недели, но ситуация не меняется: если с уборкой крупных автодорог коммунальщики справились, то качество очистки тротуаров вызывает сомнения. Мы решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.
Корреспондент RZN.info посетил разные районы города и проверил, как в Рязани чистят улицы. Подробный отчет читайте в разделе «