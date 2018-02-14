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20:31, 14 февраля 2018 819
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Скованные льдом. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров 2

Скованные льдом. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Две недели назад в Рязань после сильных снегопадов пришла оттепель. Улицы покрылись снежной кашей и водой, вскоре ударили морозы — результате город превратился в один большой каток.

Прошло больше недели, но ситуация не меняется: если с уборкой крупных автодорог коммунальщики справились, то качество очистки тротуаров вызывает сомнения. Мы решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.

Корреспондент RZN.info посетил разные районы города и проверил, как в Рязани чистят улицы. Подробный отчет читайте в разделе «Публикации».


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7 часов назад
Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

RZN.info решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.

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