Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

Почти две недели назад в Рязань после сильных снегопадов пришла оттепель. Улицы покрылись снежной кашей и водой, вскоре ударили морозы. В результате город превратился в один большой каток. Прошло больше недели, но ситуация не становится лучше: если с уборкой крупных автодорог коммунальщики справились, то качество очистки тротуаров вызывает сомнения. Мы решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.

Начнем с Канищева. Остановка у ОКБ почищена идеально, а вот тротуары по обе стороны покрыты льдом. Рязанцам приходится натаптывать тропинки вокруг, но и там снег вскоре накатывается и ходить становится затруднительно. На другой стороне, вплоть до остановки «Школа», пространство для пешеходов тоже скользкое. Видно, что дворники посыпают дорожки песком и солью, но это не помогает, так как через час или два надо выдалбливать подплавившуюся наледь. А этого никто не делает.

Улица Интернациональная. Канищево

Такая же ситуация и на другом конце Рязани — улице Новоселов. Хотя травмоопасный спуск на пересечении с улицей Советской армии сотрудники городских служб убрали лед, но дальше снова каток. Похоже на шахматы, только вместо белых и черных квадратов на пути у людей возникают голый асфальт и ледяные наросты. То же самое и с автобусными остановками. В итоге жителям города приходится выходить на проезжую часть. Особенно трудно приходится пенсионерам и молодым мамам с колясками.

«Иду и каждый раз боюсь. Даже не за себя, а за сына в коляске. Возле магазинов убирают достаточно оперативно, а вот площадки, где магазинов нет, покрыты льдом», — рассказала одна из жительниц Дашково-Песочни.

«Иду и каждый раз боюсь. Даже не за себя, а за сына в коляске». Улица Новоселов

Еще лучше видно контраст с убранными и неубранными тротуарами на Московском, на улице Великанова. Он наблюдается на разных сторонах направления движения транспорта. На пути пешеходов, идущих вглубь Московского — лед, а тех, кто идет в сторону Народного бульвара — дорога чиста. А вот в Шлаковом совсем все грустно. Мало того, что на автобусной остановке скользко, так еще мусор везде разбросан. Тротуары тоже обильно посыпаны песком, только проблему это не решило. Во дворах каша из снега после оттепели как застыла, так к ней никто и не притрагивался. И вдобавок, пешеходный переход через железную дорогу похож на каток.

Народный будьвар

Ну ладно, может быть на центральных улицах Рязани обстановка лучше? Не совсем. На улицах Кудрявцева, Пожалостина, Солнечной, Горького асфальт практически не видно. Лед лежит на тротуарах и платных парковках на улице Радищева — в сотне метров от здания городской администрации. У самой мэрии тротуар, само собой, очищен.

На остановке «Дом Художника» в сторону площади Ленина наледь щедро посыпали солью и она даже от удара ноги на морозе откалывается. Стоит отойти к территории торговых точек, так там тот же лед либо убрали, либо дворник старательно его ликвидирует. На остановке «площадь Победы» рядом информационным табло та же история.

Платная парковка на улице Радищева