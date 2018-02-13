На Масленицу рязанцев накормят грибной похлебкой. В субботу, 17 февраля, во вреям народных гуляний для горожан и туристов приготовят шесть тысяч порций этого угощения, сообщил сайт мэрии.

Праздник «Душа моя — Масленица!» впервые организуют на площади Ленина. Большую сцену установят перед памятником Ленину, малую — на улице Почтовой.

«Сюрпризом от организаторов станет бесплатная грибная похлебка, представленная рязанскими и региональными предприятиями общественного питания, — отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов. — Мы уверены, что этот праздник запомнится рязанцам. А идея с угощениями поможет нам оказаться в Книге рекордов России».

Гости также попробуют рязанские каравайцы — тонкие блины.

«Рецепт этих особенных блинов родом из Рязанского края. И секреты их приготовления бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Мы хотим наполнить этот праздник как старыми традициями, так и добавить что-то новое, сделать наш праздник ярким», — рассказал Карабасов.

Работу «Обжорного ряда» обеспечат более 50 предприятий общепита. На праздник пригласят кулинаров и творческие коллективы со всех районов области. Для них организуют «Улицу Дружбы».

Всего в концерте поучаствуют более 200 артистов и волонтеров. По словам Карабасова, для гостей подготовят несколько сюрпризов. Впервые пройдут конкурсы «Семейная эстафета» и «Кулинарный баттл». Участники последнего должны будут испечь на скорость наибольшее количество блинов.

Гостей ждут также выставка техники МЧС и военной техники, детская игровая площадка, площадка аттракционов «Молодецкие потешки» и торговые ряды.

Аттракцион «Ярмарочный столб» начнет работать с 17:00, в 17:45 на главной сцене выступит ВИА «Синяя птица». В 18:45 сожгут чучело Масленицы.

Завершится праздник в 19:00.

Во время народных гуляний территорию огородят и перекроют движение транспорта.

Проводы зимы продолжатся в воскресение на отдельных площадках в разных районах города. 18 февраля, в 13:00 рязанцев приглашают на народное гуляние «Прощай, Масленица!» у танцверанды ЦПКиО. Там будет шествие масленичного поезда от входа в парк со стороны улицы Пушкина, концерт от солистов и коллективов «Арт-центра», игры для детей и взрослых с призами, танцы, обжорный ряд, ярмарка, конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица», фаер-шоу и сжигание Масленицы. Шествие масленичного поезда стартует в 12:30 от входа в парк со стороны улицы Пушкина.

С 13:00 гуляния «Прощай, Масленица!» пройдут на Монастырской площади поселка Солотча, а в 14:00 стартуют перед зданием культурно-досугового Центра «Октябрь» и у Дворца культуры «Приокский».