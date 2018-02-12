Погибший в авиакатастрофе рязанец полетел в командировку на день позже коллег. Об этом RZN.info сообщил руководитель нефтегазовой компании, в которой работал Евгений Коротков.
«Евгений — главный инженер и последние полгода работал над крупным проектом на Урале, поэтому часто летал на самолете. В этот раз он возвращался из отпуска», — отметил собеседник.
По его словам, рязанец решил полететь один, на день позже, отдельно от коллег.
Руководитель подчеркнул, что семье погибшего компания окажет необходимую помощь.
Напомним, 39-летний
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