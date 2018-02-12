Мать погибшего в катастрофе Ан-148 рязанца рассказала о сыне. Видео

Журналисты пообщались с матерью рязанца Евгения Короткова, погибшего в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье.
Она рассказала, что Евгений, работавший в нефтегазовой компании в Москве, полетел в Орск организовывать работу специалистов из ЮАР. Командировка должна была продлиться до 31 марта.
О катастрофе она узнала от дочери, которая нашла в интернете список погибших.
В последний раз женщина видела сына, когда тот приезжал в отпуск на Новый год.
Напомним, 39-летний Евгений Коротков был среди пассажиров самолета Ан-148, выполнявшего рейс 6W703 Москва-Орск. Лайнер «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли все находившиеся на борту: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
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