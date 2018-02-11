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11:15, 11 февраля 2018 635
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Российский лыжник стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде

Фото: Pixabay.com

Российский лыжник Денис Спицов стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Золото» завоевал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Он прошел 30 километров (15 километров классическим ходом, еще 15 — свободным) за 1 час 16 минут 20 секунд. Второе и тертье места также у норвежцев — Мартина Йонсруда Сундбю (+8) и Ханса Кристера Холунда (+9,9).

Спицов уступил Крюгеру 12,7 секунды. Алексей Виценко стал 23-м (+1.42,2), Андрей Мельниченко финишировал 29-м (+2.30,5), Андрей Ларьков — 30-м (+2.30,6).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане.


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