Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане

Фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает «
В воскресенье, 11 февраля, Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла. Прежний рекорд (80,85 балла) также принадлежал россиянке. Она установила его в апреле на командном чемпионате мира в Токио.
На втором месте — фигуристка из Италии Каролина Костнер (75,1 балла). Третье место заняла канадка Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).
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