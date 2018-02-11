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15:00, 11 февраля 2018 2 121
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«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели

«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.

На этой неделе корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему видео с лежавшим в крови мужчиной, тараканов и хамства со стороны медработников. Он рассказал, как скандалы отразились на имидже больницы и переменах, которые позволят превратить ее в евро-клинику.

В Рязанском районе проверили водителей снегоходов. По словам сотрудника Ростехнадзора, в области зарегистрировано 1300 снегоходов. Их хозяева, в основном, рыбаки, охотники и любители активного отдыха.

В пятницу, 9 февраля, Николай Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам в прямом эфире. На встрече он подвел годовые итоги своей работы с момента назначения губернатором. Он заявил, что в своей политике сделал ставку на привлечение инвестиций и заключил 18 соглашений на сумму 51 млрд рублей.

В субботу губернатор дал старт главному забегу рязанской «Лыжни России». В 36-й акции поучаствовали более двадцати тысяч жителей Рязанской области.

Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной и Валерия Михайленко


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4 дня назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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