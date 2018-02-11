«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели

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RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.
На этой неделе корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему видео с лежавшим в крови мужчиной, тараканов и хамства со стороны медработников. Он рассказал, как скандалы отразились на имидже больницы и переменах, которые позволят превратить ее в евро-клинику.
В Рязанском районе проверили водителей снегоходов. По словам сотрудника Ростехнадзора, в области зарегистрировано 1300 снегоходов. Их хозяева, в основном, рыбаки, охотники и любители активного отдыха.
В пятницу, 9 февраля, Николай Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам в прямом эфире. На встрече он подвел годовые итоги своей работы с момента назначения губернатором. Он заявил, что в своей политике сделал ставку на привлечение инвестиций и заключил 18 соглашений на сумму 51 млрд рублей.
В субботу губернатор дал старт главному забегу рязанской «Лыжни России». В 36-й акции поучаствовали более двадцати тысяч жителей Рязанской области.
Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной и Валерия Михайленко