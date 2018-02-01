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20:15, 1 февраля 2018 1 113
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Браконьер угрожал убийством ухоловскому инспектору охотнадзора

Браконьер угрожал убийством ухоловскому инспектору охотнадзора

Браконьер угрожал убийством ухоловскому инспектору охотнадзора. Об этом сообщили на сайте УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 29-летний житель поселка Ухолово, который сообщил, что кто-то порезал два колеса у его автомобиля Nissan, припаркованного перед домом. В течение нескольких минут, пока сотрудники ехали на место происшествия, мужчина позвонил снова и сообщил, что ему охотничьим ножом угрожает 42-летний местный житель.

Когда полицейские приехали к его дому, он рассказал, что злоумышленник минуту назад скрылся на своем автомобиле Lada.

Установлено, что ранее старший инспектор охотнадзора не раз высказывал предположения, что 42-летний местный житель как охотник причастен к браконьерству на территории района, однако фактических подтверждений не было.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, ранее губернатор поручил защитить охотинспекторов от браконьеров.


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