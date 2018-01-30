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15:31, 30 января 2018 1 556
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Любимов поручил защитить охотинспекторов от браконьеров

Любимов поручил защитить охотинспекторов от браконьеров

Фото: Pixabay.com

Николай Любимов поручил защитить охотинспекторов от браконьеров. Губернатор дал сответствующее поручение во вторник, 30 января, сообщает сайт регионального правительства.

По словам Любимова, у него есть сведения об участившихся угрозах в адрес охотинспекторов. В частности, он рассказал о неоднократных попытках браконьеров нанести вред жизни и здоровью инспектора из Ухоловского района.

«Я думаю, что и в других районах есть аналогичные проблемы. Если браконьеры почувствуют безнаказанность, то их будет становиться все больше. Охотничьи инспекторы находятся на государственной службе, и должны быть защищены», — заявил глава региона.

Он также отметил, что из областного бюджета выделят деньги на «обеспечение качественной работы ведомства и сохранение профессионального кадрового состава».


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