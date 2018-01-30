Николай Любимов поручил защитить охотинспекторов от браконьеров. Губернатор дал сответствующее поручение во вторник, 30 января,
По словам Любимова, у него есть сведения об участившихся угрозах в адрес охотинспекторов. В частности, он рассказал о неоднократных попытках браконьеров нанести вред жизни и здоровью инспектора из Ухоловского района.
«Я думаю, что и в других районах есть аналогичные проблемы. Если браконьеры почувствуют безнаказанность, то их будет становиться все больше. Охотничьи инспекторы находятся на государственной службе, и должны быть защищены», — заявил глава региона.
Он также отметил, что из областного бюджета выделят деньги на «обеспечение качественной работы ведомства и сохранение профессионального кадрового состава».