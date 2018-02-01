Подарки из столицы. RZN.info рассказывает о переданных из Москвы автобусах и троллейбусах

Плачевное состояние городского транспорта — одна из главных тем рязанских новостей этой зимы.
В начале декабря стоимость проезда выросла сразу на четыре рубля, что вызвало негативную реакцию горожан. Рязанцев возмущает, что цена билета растет, но интервалы движения автобусов и троллейбусов не сокращаются, а сами машины, многие из которых выпущенны в конце 80-х — начале 90-х годов, не становятся комфортнее.
Городские власти пообещали, что займутся обновлением подвижного состава. Вскоре стало известно, что Рязань получит от Москвы 10 троллейбусов и 20 автобусов, работавших на столичных улицах. Первые машины привезли в областной центр в начале января, «рогатые» уже вышли на линии, а «столичные» автобусы еще ждут своего часа.
RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра. Статью о московских «подарках» читайте в разделе «