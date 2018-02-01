Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:10, 1 февраля 2018 1 260
 1    0

Подарки из столицы. RZN.info рассказывает о переданных из Москвы автобусах и троллейбусах 1

Подарки из столицы. RZN.info рассказывает о переданных из Москвы автобусах и троллейбусах

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Плачевное состояние городского транспорта — одна из главных тем рязанских новостей этой зимы.

В начале декабря стоимость проезда выросла сразу на четыре рубля, что вызвало негативную реакцию горожан. Рязанцев возмущает, что цена билета растет, но интервалы движения автобусов и троллейбусов не сокращаются, а сами машины, многие из которых выпущенны в конце 80-х — начале 90-х годов, не становятся комфортнее.

Городские власти пообещали, что займутся обновлением подвижного состава. Вскоре стало известно, что Рязань получит от Москвы 10 троллейбусов и 20 автобусов, работавших на столичных улицах. Первые машины привезли в областной центр в начале января, «рогатые» уже вышли на линии, а «столичные» автобусы еще ждут своего часа.

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра. Статью о московских «подарках» читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
22:15, 1 февраля 2018
В ночь на пятницу в Рязани продолжат уборку снега
21:10, 1 февраля 2018
Подарки из столицы. RZN.info рассказывает о переданных из Москвы автобусах и троллейбусах 1
17:08, 1 февраля 2018
Филиал «Рязаньэнерго» подвел итоги природоохранной деятельности в 2017 году
15:25, 1 февраля 2018
В Рязани участились ДТП из-за неубранных дорог — ГИБДД 1
10:34, 1 февраля 2018
За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли около трех тысяч кубометров снега
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Каждый второй пользователь «Дом.ru Бизнес» выбирает «Облачную телефонию»

Каждый второй пользователь «Дом.ru Бизнес» выбирает «Облачную телефонию»

По собственным оценкам компании, оператор входит в топ-10 ведущих поставщиков услуг облачной телефонии в России.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 870
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 21 708
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 20 433
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 8
11:28, 19 января 2018 19 554
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 600
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум