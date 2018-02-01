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16:59, 1 февраля 2018 5 104
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Любимов нашел инвесторский клондайк в Спасске. Фоторепортаж

Любимов нашел инвесторский клондайк в Спасске. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанский губернатор Николай Любимов нашел в регионе инвесторский клондайк. Так он назвал спасскую мебельную фабрику Rival в разговоре с журналистами подводя итоги поездки, в четверг, 1 февраля.

Глава региона отметил, что в районе «имеются рабочие места и есть люди».

«Именно туда мы будем обязательно привлекать инвесторов», — отметил губернатор. Николаю Любимову показали цеха и продукцию мебельной фабрики, которая работает больше десяти лет. За два последних года в оборудование предприятия вложили больше 20 млн рублей.

Губернатор оценил удобство конструкций, прочность и бесшумность диванов.

«Что меня восхитило — здесь есть свое конструкторское бюро из 25 человек, свои разработки», — отметил глава региона.

Также Николай Любимов в беседе с журналистами перечислил пути успешного поиска инвесторов: «Привлекать инвесторов надо таким образом: необходимо освободить их от всего лишнего, от непроизводительных нагрузок, оказывать помощь в подключении, поиске площадок, рабочей силы. Самое главное, чтобы люди доверяли власти и не боялись за свое будущее».

Напомним, во время рабочей поездки в район Любимов побывал в музее Циолковского и навестил ветерана Курской битвы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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