Любимов нашел инвесторский клондайк в Спасске. Фоторепортаж

Рязанский губернатор Николай Любимов нашел в регионе инвесторский клондайк. Так он назвал спасскую мебельную фабрику Rival в разговоре с журналистами подводя итоги поездки, в четверг, 1 февраля.
Глава региона отметил, что в районе «имеются рабочие места и есть люди».
«Именно туда мы будем обязательно привлекать инвесторов», — отметил губернатор. Николаю Любимову показали цеха и продукцию мебельной фабрики, которая работает больше десяти лет. За два последних года в оборудование предприятия вложили больше 20 млн рублей.
Губернатор оценил удобство конструкций, прочность и бесшумность диванов.
«Что меня восхитило — здесь есть свое конструкторское бюро из 25 человек, свои разработки», — отметил глава региона.
Также Николай Любимов в беседе с журналистами перечислил пути успешного поиска инвесторов: «Привлекать инвесторов надо таким образом: необходимо освободить их от всего лишнего, от непроизводительных нагрузок, оказывать помощь в подключении, поиске площадок, рабочей силы. Самое главное, чтобы люди доверяли власти и не боялись за свое будущее».
Напомним, во время рабочей поездки в район Любимов