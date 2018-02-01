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16:37, 1 февраля 2018 1 080
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«Наш, рязанский». Любимов поддержал создание интерактивной композиции в музее Циолковского

«Наш, рязанский». Любимов поддержал создание интерактивной композиции в музее Циолковского

Николай Любимов поддержал создание интерактивной композиции в музее Константина Циолковского. Во время рабочей поездки в Спасский район глава региона посетил село Ижевское.

Ему показали научную и мемориальную экспозиции дома-усадьбы, залы с макетами ракет и реактивного двигателя, а также помещение с капсюлью в которой приземлился советский космонавт Аксенов. Также Любимову продемонстрировали проект реконструкции музея и прилегающих территорий, ремонт которых намечен на 2018 год.

После экскурсии глава региона оставил запись в книге отзывов.

«Музей маленький и теплый. Он показывает Циолковского юных лет и потому нужно сделать более удобным и увлекательным для детей. Мы сделаем все для большей интерактивности. Это хорошая участь для всех музеев», — отметил губернатор.

На вопрос журналистов «так чей же все-таки Циолковский» Любимов без раздумий ответил: «Наш, рязанский».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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