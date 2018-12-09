Всех щенков, оставленных в лесу под Рязанью, раздали новым хозяевам. Об этом Роман Афонькин сообщил на своей
«Наша зимняя сказка #операция_морозко как волшебно началась, так и волшебно закончилась! Каждый щенок (все 24) в течении недели нашел свой дом», — рассказал Роман.
По его словам, двух девочек семья оставила себе, несколько щенков уехали в Касимов, Кирицы, Михайлов, Кораблино и Москву, остальные — в Рязань и окрестности.
«Я благодарю каждого, кто принял участие в этой операции, даже тех, кто мысленно пожелал нам добра! Мы все вместе сделали невероятное дело, удивляются даже профессионалы благотворительной сферы», — отметил Афонькин.
Напомним, 2 декабря Роман Афонькин нашел
Животных выбросили рядом с коттеджным поселком «Снегири». По его периметру установлены камеры,