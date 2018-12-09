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19:35, 9 декабря 2018 1 598
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Всех щенков, оставленных в лесу под Рязанью, раздали новым хозяевам 2

Всех щенков, оставленных в лесу под Рязанью, раздали новым хозяевам

Всех щенков, оставленных в лесу под Рязанью, раздали новым хозяевам. Об этом Роман Афонькин сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Наша зимняя сказка #операция_морозко как волшебно началась, так и волшебно закончилась! Каждый щенок (все 24) в течении недели нашел свой дом», — рассказал Роман.

По его словам, двух девочек семья оставила себе, несколько щенков уехали в Касимов, Кирицы, Михайлов, Кораблино и Москву, остальные — в Рязань и окрестности.

«Я благодарю каждого, кто принял участие в этой операции, даже тех, кто мысленно пожелал нам добра! Мы все вместе сделали невероятное дело, удивляются даже профессионалы благотворительной сферы», — отметил Афонькин.

Напомним, 2 декабря Роман Афонькин нашел 20 щенков в лесу. В понедельник, 3 декабря, он обнаружил там еще четырех.

Животных выбросили рядом с коттеджным поселком «Снегири». По его периметру установлены камеры, заснявшие машину, на которой привезли собак. Полиция устанавливает водителя.


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