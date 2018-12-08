Региональное ГУ МЧС опубликовало фото с места смертельной аварии в Шиловском районе. Снимок появился на
ДТП
На месте ДТП работает полиция, все обстоятельства выясняются.
Напомним, ночью в этот же день в Сасовском районе также четыре человека
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Региональное ГУ МЧС опубликовало фото с места смертельной аварии в Шиловском районе. Снимок появился на
ДТП
На месте ДТП работает полиция, все обстоятельства выясняются.
Напомним, ночью в этот же день в Сасовском районе также четыре человека
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В числе самых успешных проектов Любимов отметил «Бережливую поликлинику», работу на производстве и в областном правительстве.