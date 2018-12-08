Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:42, 8 декабря 2018 829
 0    0

МЧС опубликовало фото с места смертельной аварии в Шиловском районе

МЧС опубликовало фото с места смертельной аварии в Шиловском районе

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Региональное ГУ МЧС опубликовало фото с места смертельной аварии в Шиловском районе. Снимок появился на сайте ведомства.

ДТП произошло на 279 километре М5. Москвич на автомобиле Mitsubishi Lancer столкнулся с большегрузом Scania, за рулем которого был житель Пензенской области. Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли. Еще одного из пассажиров госпитализировали. Легковой автомобиль загорелся после столкновения. На место происшествия выезжали четыре человека на одной пожарной машине.

На месте ДТП работает полиция, все обстоятельства выясняются.

Напомним, ночью в этот же день в Сасовском районе также четыре человека погибли в ДТП.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:42, 8 декабря 2018
МЧС опубликовало фото с места смертельной аварии в Шиловском районе
12:22, 8 декабря 2018
На проезде Шабулина «легковушка» вылетела на тротуар
11:55, 8 декабря 2018
Появились фото с места смертельной аварии в Сасовском районе
10:57, 8 декабря 2018
В Шиловском районе четыре человека погибли в столкновении «Лансера» и большегруза
9:36, 8 декабря 2018
В ДТП в Сасовском районе погибли четыре человека
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От детсадов до правительства. В регионе подвели итоги года «бережливого производства»

От детсадов до правительства. В регионе подвели итоги года «бережливого производства»

В числе самых успешных проектов Любимов отметил «Бережливую поликлинику», работу на производстве и в областном правительстве.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 34 618
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 26 558
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
10:53, 7 декабря 2018 26 537
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
10:30, 26 ноября 2018 22 924
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 738
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 5
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум