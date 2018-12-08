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10:57, 8 декабря 2018 4 980
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В Шиловском районе четыре человека погибли в столкновении «Лансера» и большегруза

В Шиловском районе четыре человека погибли в столкновении «Лансера» и большегруза

В 10:00 в субботу, 8 декабря, в Шиловском районе около села Крутицы столкнулись Mitsubishi Lancer и большегруз Scania. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 279 километре М5. Москвич на автомобиле Mitsubishi Lancer столкнулся с большегрузом Scania, за рулем которого был житель Пензенской области.

Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли. Еще одного из пассажиров госпитализировали.

Детей среди погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда «легковушки» на «встречку».

На месте ДТП работает полиция, все обстоятельства выясняются.

Напомним, ночью в этот же день в Сасовском районе также четыре человека погибли в ДТП.


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