В Шиловском районе четыре человека погибли в столкновении «Лансера» и большегруза

В 10:00 в субботу, 8 декабря, в Шиловском районе около села Крутицы столкнулись Mitsubishi Lancer и большегруз Scania. Об этом сообщила
ДТП произошло на 279 километре М5. Москвич на автомобиле Mitsubishi Lancer столкнулся с большегрузом Scania, за рулем которого был житель Пензенской области.
Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли. Еще одного из пассажиров госпитализировали.
Детей среди погибших и пострадавших нет.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда «легковушки» на «встречку».
На месте ДТП работает полиция, все обстоятельства выясняются.
Напомним, ночью в этот же день в Сасовском районе также четыре человека