В ДТП в Сасовском районе погибли четыре человека

В ДТП, произошедшем в ночь на субботу, в Сасовском районе, погибли четыре человека. Об этом сообщила
Авария произошла в 2:25 на 413-м километре М5. По предварительным данным, 27-летний житель Пензенской области на Kia не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota, за рулем которого был 42-летний москвич.
Погибли водитель и три пассажира Toyota, водитель и два пассажира Kia получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Детей среди них нет.
На месте происшествия работает полиция, уточняются обстоятельства произошедшего.