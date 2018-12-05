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20:40, 5 декабря 2018 647
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Активисты попросили Росприроднадзор проверить загрязнение воздуха в Песочне 1

Активисты попросили Росприроднадзор проверить загрязнение воздуха в Песочне

Рязанские активисты обратились в региональное управление Росприроднадзора с просьбой проверить промышленные предприятия на предмет загрязнения воздуха в Песочне. Об этом сообщил сайт Общероссийского народного фронта.

Отмечается, что за десять месяцев на «горячую линию» МЧС, а также к экологам-общественникам поступило более двух тысяч жалоб от жителей города. За год стационарные посты наблюдения за атмосферным воздухом несколько раз фиксировали превышение концентрации вредных веществ в атмосфере в Песочне: от 1,6 до 5,5 раза.

«Чтобы решить проблему задыхающегося от сероводорода микрорайона в первую очередь необходимо точно определить основных загрязнителей воздуха. Эта работа должна быть проделана максимально гласно и открыто», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Игорь Трубицын.

По его словам, «если сейчас не перейти от слов к делу», в ближайшее время появится серьезная социальная проблема.

Напомним, рязанцы несколько месяцев жалуются на неприятные запахи в городе. В конце лета на «химический» запах жаловались жители Песочни. В Московском районе города длительное время тлел полигон с птичьим пометом. В городе фиксировали более чем семикратное превышение сероводорода в воздухе.

Николай Любимов заявлял, что некоторые рязанские промышленные предприятия «лукавят»: по вечерам уменьшают эффективность работы очистных сооружений.


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