Активисты попросили Росприроднадзор проверить загрязнение воздуха в Песочне

Рязанские активисты обратились в региональное управление Росприроднадзора с просьбой проверить промышленные предприятия на предмет загрязнения воздуха в Песочне. Об этом сообщил
Отмечается, что за десять месяцев на «горячую линию» МЧС, а также к экологам-общественникам поступило более двух тысяч жалоб от жителей города. За год стационарные посты наблюдения за атмосферным воздухом несколько раз фиксировали превышение концентрации вредных веществ в атмосфере в Песочне: от 1,6 до 5,5 раза.
«Чтобы решить проблему задыхающегося от сероводорода микрорайона в первую очередь необходимо точно определить основных загрязнителей воздуха. Эта работа должна быть проделана максимально гласно и открыто», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Игорь Трубицын.
По его словам, «если сейчас не перейти от слов к делу», в ближайшее время появится серьезная социальная проблема.
Напомним, рязанцы несколько месяцев
Николай Любимов