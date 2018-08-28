Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:41, 28 августа 2018 209
 0    0

Жители Песочни вновь пожаловались на «химический» запах

Жители Песочни вновь пожаловались на «химический» запах

Жители Песочни вновь пожаловались в редакцию RZN.info на «химический» запах. Люди отмечают, что резкие запахи появились вечером в понедельник, 27 августа.

Также сообщения о неприятном запахе появились в соцсетях.

«Сегодня в 6:15 звонила снова в МЧС по поводу выбросов. На вопрос, кто-нибудь еще звонил? Сказали, что из вашего дома не звонили, но из Дашково-Песочни звонки были», — говорится в одном из них.

Стоит отметить, что на снимке, который сделали из дома на улице Зубковой, отчетливо видно желтое облако.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
11:41, 28 августа 2018
Жители Песочни вновь пожаловались на «химический» запах
10:03, 28 августа 2018
Синоптики предупредили об аномальной жаре в московском регионе во вторник
16:46, 27 августа 2018
Синоптики рассказали, когда в столицу придут дожди
14:17, 27 августа 2018
В Рязанской области зафиксировали вспышку бешенства животных
14:12, 27 августа 2018
Во вторник в Рязанской области сохранится 30-градусная жара
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 4

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 669
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 564
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 24 202
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
11:01, 21 августа 2018 23 779
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 22 988
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум