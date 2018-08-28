Жители Песочни вновь пожаловались на «химический» запах

Жители Песочни вновь пожаловались в редакцию RZN.info на «химический» запах. Люди отмечают, что резкие запахи появились вечером в понедельник, 27 августа.
Также сообщения о неприятном запахе появились в соцсетях.
«Сегодня в 6:15 звонила снова в МЧС по поводу выбросов. На вопрос, кто-нибудь еще звонил? Сказали, что из вашего дома не звонили, но из Дашково-Песочни звонки были», — говорится в одном из них.
Стоит отметить, что на снимке, который сделали из дома на улице Зубковой, отчетливо видно желтое облако.