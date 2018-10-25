«Некоторые лукавят». Любимов объяснил причины неприятного запаха в Песочне

В четверг, 25 октября, Николай Любимов объяснил причины неприятного запаха в Песочне.
«Есть информация по некоторым промышленным предприятиям, но ее нужно проверять. С их стороны есть лукавство. По вечерам уменьшается эффективность работы очистных сооружений. Эти нарушения нужно отслеживать», — заявил губернатор.
Он отметил, что проблема может решиться настойчивостью контролирующих органов в отношении модернизации экологической инфраструктуры рязанских предприятий.
«Не у всех есть средства на это, но на этом надо настаивать», — заключил глава региона.
Напомним, рязанцы