Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:28, 14 сентября 2018 1 351
 0    0

Рязанцы в очередной раз пожаловались на неприятный запах в городе

Рязанцы в очередной раз пожаловались на неприятный запах в городе

Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в городе. Сообщения об этом появились в нескольких группах «ВКонтакте».

По словам рязанцев, запах начал распространяться по городу вечером.

Напомним, в конце лета жители Песочни жаловались на «химический» запах. В Московском районе города длительное время тлел полигон с птичьим пометом.

В августе в Рязани зафиксировали превышение нормы сероводорода в воздухе в 7,5 раз. Из-за этого рязанское минприроды обратилось в прокуратуру.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
15:33, 14 сентября 2018
В ночь на субботу в Рязанской области будет до +2 градусов
14:51, 14 сентября 2018
В Рязанской области объявили высокую пожароопасность
13:28, 14 сентября 2018
Рязанцы в очередной раз пожаловались на неприятный запах в городе
12:02, 14 сентября 2018
Водоканал Рязанского района незаконно сливал сточные воды в три реки
9:34, 14 сентября 2018
В Окском заповеднике сняли на видео семью кабанов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 42 327
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 34 684
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 23 763
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
8:33, 2 сентября 2018 19 115
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
3:31, 10 сентября 2018 17 919
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум