Рязанцы в очередной раз пожаловались на неприятный запах в городе

Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в городе. Сообщения об этом появились в нескольких группах «ВКонтакте».
По словам рязанцев, запах начал распространяться по городу вечером.
Напомним, в конце лета жители Песочни
В августе в Рязани
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Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в городе. Сообщения об этом появились в нескольких группах «ВКонтакте».
По словам рязанцев, запах начал распространяться по городу вечером.
Напомним, в конце лета жители Песочни
В августе в Рязани
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