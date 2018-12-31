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10:59, 31 декабря 2018 132
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Из-за взрыва газа в Магнитогорске обрушился подъезд девятиэтажки. Фото

Из-за взрыва газа в Магнитогорске обрушился подъезд девятиэтажки. Фото

В ночь на понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске прогремел взрыв в девятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса. Это произошло около 4:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба местного ГУ МЧС.

По предварительной информации, в квартире на втором этаже взорвался газ. Из-за этого обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, поврежденными оказались 48 квартир.

В настоящее время известно о трех погибших и четверых раненых. Еще 16 человек эвакуировали.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. 60 жителей соседних с обрушившимся подъездом попросили покинуть квартиры.

Известно, что во временном размещении после взрыва нуждаются 300 человек.

Фото ГУ МЧС по Челябинской области


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