Из-за взрыва газа в Магнитогорске обрушился подъезд девятиэтажки. Фото

В ночь на понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске прогремел взрыв в девятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса. Это произошло около 4:00 по московскому времени, сообщила
По предварительной информации, в квартире на втором этаже взорвался газ. Из-за этого обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, поврежденными оказались 48 квартир.
В настоящее время известно о трех погибших и четверых раненых. Еще 16 человек эвакуировали.
В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. 60 жителей соседних с обрушившимся подъездом попросили покинуть квартиры.
Известно, что во временном размещении после взрыва нуждаются 300 человек.
Фото ГУ МЧС по Челябинской области