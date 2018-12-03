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12:06, 3 декабря 2018 1 700
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Без предупреждения. В Рязани заработали еще девять платных парковок 1

Без предупреждения. В Рязани заработали еще девять платных парковок

В Рязани заработали еще девять платных парковок. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».

В зоны вошли 316 парковочных мест, из которых 27 — для инвалидов.

Парковки появились:

  • на участке улицы Щедрина от улицы Скоморошинская до улицы Свободы, улицы Щедрина от улицы Свободы до улицы Вознесенской;
  • на улице Садовая от улицы Свободы до улицы Вознесенская;
  • на улице Садовая от улицы Вознесенская до улицы Есенина;
  • на улице Скоморошинская от улицы Щедрина до улицы Грибоедова;
  • на улице Подгорная от улицы Скоморошинская до улицы Свободы;
  • на улице Подгорная от улицы Свободы до круга на улицы Вознесенская;
  • на улице Подгорная от круга на улице Вознесенская до улицы Есенина;
  • на круге возле Вознесенской церкви;
  • на участке улицы Либкнехта от круга до улицы Грибоедова.

Ранее сообщалось, что паркоматы заработают в ноябре.

Информация о том, что парковки начали работать подтверждается также на сайте парковочного пространства Рязани. В горадминистрации информацию не подтвердили.


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