Без предупреждения. В Рязани заработали еще девять платных парковок

В Рязани заработали еще девять платных парковок. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».
В зоны вошли 316 парковочных мест, из которых 27 — для инвалидов.
Парковки появились:
- на участке улицы Щедрина от улицы Скоморошинская до улицы Свободы, улицы Щедрина от улицы Свободы до улицы Вознесенской;
- на улице Садовая от улицы Свободы до улицы Вознесенская;
- на улице Садовая от улицы Вознесенская до улицы Есенина;
- на улице Скоморошинская от улицы Щедрина до улицы Грибоедова;
- на улице Подгорная от улицы Скоморошинская до улицы Свободы;
- на улице Подгорная от улицы Свободы до круга на улицы Вознесенская;
- на улице Подгорная от круга на улице Вознесенская до улицы Есенина;
- на круге возле Вознесенской церкви;
- на участке улицы Либкнехта от круга до улицы Грибоедова.
Ранее
Информация о том, что парковки начали работать подтверждается также на