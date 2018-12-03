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13:13, 3 декабря 2018 2 488
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Две недели деньги за новые платные парковки брать не будут 1

Две недели деньги за новые платные парковки брать не будут

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Девять новых платных парковок будут работать в тестовом режиме до 17 декабря. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Оператор проведет настройку всех систем и сервисов по оплате. В течение этого времени постановления об административных правонарушениях выноситься не будут.

О работе новых парковочных зон стало известно в понедельник, 3 декабря. Ранее в мэрии не могли прокомментировать информацию.

Новые парковки находятся:

  • на улице Либкнехта: участок от улицы Подгорной до пересечения с улицей Грибоедова;
  • улице Скоморошинская: участок от улицы Щедрина до пересечения с улицей Грибоедова;
  • улица Садовая: участок от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
  • улица Щедрина: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Вознесенская;
  • улица Подгорная: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Есенина.

Остальные парковки продолжат действовать в прежнем режиме:

  • в будние дни с 8:00 до 18:00;
  • в выходные и праздничные дни — плата не взимается.

Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей.

Как напомнили в мэрии, в первые 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров.


© RZN.info

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