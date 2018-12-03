Две недели деньги за новые платные парковки брать не будут

Девять новых платных парковок будут работать в тестовом режиме до 17 декабря. Об этом сообщил
Оператор проведет настройку всех систем и сервисов по оплате. В течение этого времени постановления об административных правонарушениях выноситься не будут.
О работе новых парковочных зон
Новые парковки находятся:
- на улице Либкнехта: участок от улицы Подгорной до пересечения с улицей Грибоедова;
- улице Скоморошинская: участок от улицы Щедрина до пересечения с улицей Грибоедова;
- улица Садовая: участок от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- улица Щедрина: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Вознесенская;
- улица Подгорная: участок от улицы Скоморошинской до пересечения с улицей Есенина.
Остальные парковки продолжат действовать в прежнем режиме:
- в будние дни с 8:00 до 18:00;
- в выходные и праздничные дни — плата не взимается.
Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей.
Как напомнили в мэрии, в первые 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров.