Новые паркоматы в центре Рязани начнут работать в ноябре

Новые паркоматы, установленные в центре Рязани начнут работать в ноябре. Об этом корреспонденту RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии, во вторник, 30 октября.
Платные парковки заработают на улицах Скоморошинской, Садовой, Подгорной и Либкнехта на которых уже нарисовали спецразметку.
Однако рязанцы, живущие в домах неподалеку, недовольны установкой платных парковок.
«Мало того, что эти „столбы“ поставили у дворов и прямо на тротуаре, так они еще и дороги не отремонтировали. Одни ямы и ухабы. А за то, что мы тут ходим деньги брать не будут?», — сказала пенсионерка, живущая на улице Подгорной.
Стоит отметить, что во всех новых устройствах для оплаты парковки видно установленный дисплей, кроме паркомата на Садовой.
В компании «Ростелеком», которая занимается установкой устройств, точную дату запуска пока не назвали.