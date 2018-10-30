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13:23, 30 октября 2018 2 872
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Новые паркоматы в центре Рязани начнут работать в ноябре 3

Новые паркоматы в центре Рязани начнут работать в ноябре

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Новые паркоматы, установленные в центре Рязани начнут работать в ноябре. Об этом корреспонденту RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии, во вторник, 30 октября.

Платные парковки заработают на улицах Скоморошинской, Садовой, Подгорной и Либкнехта на которых уже нарисовали спецразметку.

Однако рязанцы, живущие в домах неподалеку, недовольны установкой платных парковок.

«Мало того, что эти „столбы“ поставили у дворов и прямо на тротуаре, так они еще и дороги не отремонтировали. Одни ямы и ухабы. А за то, что мы тут ходим деньги брать не будут?», — сказала пенсионерка, живущая на улице Подгорной.

Стоит отметить, что во всех новых устройствах для оплаты парковки видно установленный дисплей, кроме паркомата на Садовой.

В компании «Ростелеком», которая занимается установкой устройств, точную дату запуска пока не назвали.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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