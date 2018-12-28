В рязанской мэрии прошли обыски. Об этом сообщил портал «
Отмечается, что оперативные мероприятия, связанные с проверкой проведенной реконструкции площади Ленина, прошли в пятницу, 28 декабря.
Напомним, ранее прокуратура совместно с контрольно-счетной палатой города выявили факты невыполнения перечня работ, которые были предусмотрены контрактом между управлением благоустройства и подрядчиком. Администрация Рязани
Материалы были направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
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