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15:41, 28 декабря 2018 3 856
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В рязанской мэрии прошли обыски — СМИ 4

В рязанской мэрии прошли обыски — СМИ

В рязанской мэрии прошли обыски. Об этом сообщил портал «МедиаРязань».

Отмечается, что оперативные мероприятия, связанные с проверкой проведенной реконструкции площади Ленина, прошли в пятницу, 28 декабря.

Напомним, ранее прокуратура совместно с контрольно-счетной палатой города выявили факты невыполнения перечня работ, которые были предусмотрены контрактом между управлением благоустройства и подрядчиком. Администрация Рязани оплатила и приняла работы, которые не выполнил подрядчик.

Материалы были направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Ранее RZN.info подробно рассказывал о недостатках при реконструкции главной площади города.


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