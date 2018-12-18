Мэрия оплатила несуществующие работы при реконструкции площади Ленина. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос редакции.
Прокуратура Советского района совместно с контрольно-счетной палатой города выявили факты невыполнения перечня работ, которые были предусмотрены контрактом между управлением благоустройства и подрядчиком (ООО «Вираж»).
Отмечается, что мэрия оплатила и приняла работы, которые не выполнил подрядчик.
Прокуратура направила материалы в следственный комитет для возбуждении уголовного дела.
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