Реконструкция площади Ленина: ожидания и реальность

Реконструкция площади Ленина стала самым масштабным проектом в центре города за последние полвека. Еще в январе архитекторы предложили увеличить ее пешеходную часть, а территорию около памятника сделать местом проведения главных праздников Рязани.

Первое массовое мероприятие на новом месте прошло уже в феврале. Тогда стало понятно, что идея совмещения площади и улицы Почтовой в единое пространство — это верное решение.

После этого проект начали широко обсуждать в соцсетях и на дискуссионных площадках. Там, например, предлагали даже переименовать площадь, а памятник — снести. При этом сама концепция и благоустройство площади Ленина, которые предлагали архитекторы, устраивала, если не абсолютно всех, то большинство жителей.

После полугодичного обсуждения мэр Рязани Сергей Карабасов поручил завершить первый этап реконструкции ко Дню города. Тендер на работы разыграли 5 июля и уже 10-го на место вышел победитель конкурса — подрядчик ООО «Вираж», который обязался за 21 день (крайний срок в контракте — 31 июля) завершить все работы.

Спустя два месяца после реконструкции редакция RZN.info решила оценить, как удалось реализовать проект изменения главной площади города.

Новая развязка

Новый перекресток улицы Горького и Краснорядской изначально вовсе не предусматривался проектом. Последняя улица должна была быть полностью пешеходной, а улицы Кудрявцева и Маяковского — двухсторонними. По ним предполагалось пустить основной поток машин, которые следуют в сторону площади Победы.

Получившийся вариант с перекрестком на улице Горького позволил разгрузить поток машин с площади Победы и при этом не создал дополнительных пробок. Но, глядя на бумажную версию проекта реконструкции, можно увидеть, что автолюбителей лишили дополнительной полосы движения транспорта.

Знаки, регулирующие движение и призванные снизить аварийность на дорогах, появились совсем недавно.

Как рассказал главный архитектор региона Дмитрий Васильченко, от идеи двухсторонних улиц Маяковского и Кудрявцева власти не отказались, ее реализацию перенесли на следующий этап.

Пешеходное пространство

Следующий этап предусматривает, что улицы Краснорядской и Кольцова станут полностью пешеходными, как и Почтовая. Рязанцы смогут получить еще больше мест для прогулок в самом центре города и пройтись от скверов, расположенных у Торговых рядов, до памятника Коловрату (улица Почтовая).

Пространство перед памятником Ленину востребовано рязанцами. Несмотря на близость с дорогой, горожане с удовольствием проводят время на лавочках, которые появились на новой площадке.

Однако не все так гладко. Укладывали брусчатку около памятника с нарушением технологии — с помощью кварцевого песка, без вяжущих материалов, поэтому камни начали вываливаться. Несмотря на усиленные меры безопасности, в период массовых гуляний и праздников, эти легкодоступные булыжники могут стать, например, орудием преступления.

Старинная булыжная мостовая, которую также выкладывали с помощью песка, и наспех уложенная брусчатка сейчас вызывают только иронию у прохожих.

Кроме того, не довели до ума интересную идею музея под открытым небом. В брусчатке перед памятником дизайнеры выложили инсталляцию исторического плана города.

Пока эта работа не имеет смысла, так как обещанные таблички с обозначением улиц на брусчатке так и не появились.

Поэтому многие рязанцы и гости города недоумевают, что за загадочный лабиринт выложен перед памятником Ленину.

Деньги

Однако на этом отклонения от проекта не заканчиваются. Если заглянуть в смету реконструкции, на которую из бюджета мэрии потратили более 18 миллионов рублей, то можно увидеть недостающие пункты, работы по которым уже оплатили.

Например, на площади не высадили липы и кустарники спирея.

Не исключено, что при более подробном изучении документов могут появиться новые невыполненные работы.

Редакция RZN.info просит считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру и контрольно-счетную палату, чтобы выяснить, как была принята недоделанная работа и почему подрядчик не устраняет очевидные отклонения от проекта.

Итог

По словам губернатора Николая Любимова, первый этап реконструкции — это лишь увеличение пешеходной площади.

Он отметил, что реконструкция продолжится в следующем году, а все допущенные недостатки будут устранены.

«Второй этап нужно делать серьезно и подходить по уму. Привести в порядок торговые ряды, спрятать провода под землю и проложить ливневку. Спешить тут не надо», — заявил губернатор.

С ним согласился и Дмитрий Васильченко, который отметил, что в целом работа получилась неплохой.

«Это самый масштабный проект по благоустройству в Рязани за всю постсоветскую историю города. Первый опыт не получился комом. Есть некоторые огрехи, которые мы намерены не допустить при продолжении реконструкции», — заключил Васильченко.

Редакция портала надеется обратить внимание властей и контролирующих органов на необходимость устранения нарушений и «огрехов» подрядчиков. Ведь центральная площадь города — не место для экспериментов.