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17:29, 24 декабря 2018 158
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В парке Гагарина не станут переделывать покрытие на дорожках — мэрия

В парке Гагарина не станут переделывать покрытие на дорожках — мэрия

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В парке Гагарина не будут переделывать покрытие на дорожках. Об этом в понедельник, 24 декабря, на комитете гордумы сообщил начальник управления благоустройства Михаил Белькевич.

По его словам, проектом был предусмотрен «гранитный отсев», а не другое покрытие.

«Сомнительный, конечно, продукт. Это гранитная крошка без связующего материала», — отметил Белькевич и добавил, что на все виды работ предусмотрена гарантия.

Кроме того, он уточнил, что ремонт зон отдыха полностью завершился, в том числе и в Мемориальном парке.

Отметим, что и.о. мэра Сергей Карабасов требовал поменять покрытие дорожек из гранитного отсева.

Напомним, сроки благоустройства парка срывались несколько раз.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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