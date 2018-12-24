В парке Гагарина не будут переделывать покрытие на дорожках. Об этом в понедельник, 24 декабря, на комитете гордумы сообщил начальник управления благоустройства Михаил Белькевич.
По его словам, проектом был предусмотрен «гранитный отсев», а не другое покрытие.
«Сомнительный, конечно, продукт. Это гранитная крошка без связующего материала», — отметил Белькевич и добавил, что на все виды работ предусмотрена гарантия.
Кроме того, он уточнил, что ремонт зон отдыха полностью завершился, в том числе и в
Отметим, что и.о. мэра Сергей Карабасов
Напомним, сроки благоустройства парка