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9:38, 21 декабря 2018 1 092
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Опубликовано еще одно видео с места ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе

Опубликовано еще одно видео с места ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе

Опубликовано еще одно видео с места ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе. Ролик опубликовал телеканал ТКР.

Авария произошла в 7:30 в четверг, 20 декабря, в Рязанской области на 249-м километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

В ДТП погибли два человека. Ранее с места аварии были опубликованы фотографии.


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