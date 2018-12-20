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10:37, 20 декабря 2018 5 013
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В ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе погибли два человека. Видео

В ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе погибли два человека. Видео

В ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 7:30 в четверг, 20 декабря, в Касимовском районе на 249-м километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

По предварительной информации, 46-летний москвич на Skoda Rapid, который ехал со стороы столицы в сторону Касимова, не справился с управлением и столкнулся с автобусом. За рулем последнего был 50-летний житель Касимовского района. В автобусе не было пассажиров.

Водитель и и 59-летний пассажир легковушки погибли на месте.

Водителя автобуса доставили в больницу.

На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.


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