В ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе погибли два человека. Видео

В ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе погибли два человека. Об этом сообщила
Авария
По предварительной информации, 46-летний москвич на Skoda Rapid, который ехал со стороы столицы в сторону Касимова, не справился с управлением и столкнулся с автобусом. За рулем последнего был 50-летний житель Касимовского района. В автобусе не было пассажиров.
Водитель и и 59-летний пассажир легковушки погибли на месте.
Водителя автобуса доставили в больницу.
На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.