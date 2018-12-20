Опубликованы фото с места ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе

Появились фото с места ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.
Авария
В ДТП
На месте происшествия работает полиция.
Ранее с места аварии
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Фото: УМВД по Рязанской области
Появились фото с места ДТП со школьным автобусом в Касимовском районе. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.
Авария
В ДТП
На месте происшествия работает полиция.
Ранее с места аварии
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.