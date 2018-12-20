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13:31, 20 декабря 2018 2 872
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С нового года в Рязани не изменится плата за проезд 8

С нового года в Рязани не изменится плата за проезд

С нового года в Рязани не изменится плата за проезд. Об этом RZN.Info сообщили в городском управлении транспорта.

По данным источника, с 1 января 2019 года в Рязанской области подорожают только льготные проездные. Цена поднимется с 350 рублей до 365. Речь идет о билетах на городские и пригородные автобусы и микроавтобусы. Стоимость обычных проездных не изменится.

Напомним, нынешний тариф в 23 рубля ввели в 2017 году.


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