Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе снова продлили срок заключения под стражей

Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе продлили срок заключения под стражей на один месяц. Об этом сообщил
Погибшая Наталья Соловьева
Следователи установили, что женщину
2 апреля на улице поселка во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил женщину по голове монтировкой. Мужчина спрятал тело погибшей, закопав в землю в одном из заброшенных домов. Он снял с ее тела одежду, после чего поместил в грунтовую яму, засыпав сверху деревянными брусками и грунтом, а позже уничтожил ее вещи.
Ранее суд уже
Постановление не вступило в законную силу.