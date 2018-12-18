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12:08, 18 декабря 2018 677
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Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе снова продлили срок заключения под стражей

Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе снова продлили срок заключения под стражей

Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе продлили срок заключения под стражей на один месяц. Об этом сообщил сайт райсуда.

Погибшая Наталья Соловьева пропала 3 апреля 2018 года. 21 апреля ее нашли мертвой.

Следователи установили, что женщину убил 40-летний житель поселка Спиртзаводской Спасского района.

2 апреля на улице поселка во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил женщину по голове монтировкой. Мужчина спрятал тело погибшей, закопав в землю в одном из заброшенных домов. Он снял с ее тела одежду, после чего поместил в грунтовую яму, засыпав сверху деревянными брусками и грунтом, а позже уничтожил ее вещи.

Ранее суд уже продлевал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Постановление не вступило в законную силу.


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