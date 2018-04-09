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16:13, 9 апреля 2018 420
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В Рязани женщина вышла с работы и пропала 1

В Рязани женщина вышла с работы и пропала

В Рязани ищут 52-летнюю Наталью Соловьеву, которая вышла с работы и пропала. Об этом сообщили в группе «Liza Alert Рязань».

Известно, что женщина живет в поселке Спиртзаводской Спасского района, но работает в Рязани. В последний раз Соловьеву видели 2 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, каре до плеч, глаза карие. Одежда: куртка бордовая по колено, шапка белая с помпоном, брюки обтягивающие черные, ботинки черные кожаные.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 02, 102.


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«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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