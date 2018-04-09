В Рязани женщина вышла с работы и пропала

В Рязани ищут 52-летнюю Наталью Соловьеву, которая вышла с работы и пропала. Об этом сообщили в группе «
Известно, что женщина живет в поселке Спиртзаводской Спасского района, но работает в Рязани. В последний раз Соловьеву видели 2 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, каре до плеч, глаза карие. Одежда: куртка бордовая по колено, шапка белая с помпоном, брюки обтягивающие черные, ботинки черные кожаные.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 02, 102.