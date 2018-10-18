Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе продлили срок заключения под стражей. Об этом сообщил сайт райсуда.
Погибшая Наталья Соловьева
Следователи установили, что женщину убил 40-летний житель поселка Спиртзаводской Спасского района.
2 апреля на улице поселка во время ссоры обвиняемый несколько раз
Мужчина спрятал тело погибшей, закопав в землю в одном из заброшенных домов. Он снял с ее тела одежду, после чего поместил в грунтовую яму, засыпав сверху деревянными брусками и грунтом, а позже уничтожил ее вещи.
Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Постановление не вступило в законную силу.