Фейерверки, валенки и десантники. Программа новогодних мероприятий в Рязани

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В Рязани пройдет около 120 новогодних мероприятий. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили в мэрии.
Старт праздничным мероприятиям даст парад Дедов Морозов 15 декабря, к которому в связи с 100-летием училища ВДВ присоединятся десантники.
Новогодняя ночь пройдет впервые на площади Ленина. Праздник стартует в 23:55 с поздравления президента и продолжится шоу-программой рязанских артистов. В 2:00 запланирован фейерверк. Завершится праздник новогодней дискотекой, которая продлится до 3:00.
Также салюты запланированы около КДЦ «Октябрь (00:40) и ДК «Приокский» (1:00).
Кроме того, в Рязани заработают городские катки (Московское шоссе, Площадь Победы, Лыбедский бульвар, Лесопарк), четыре лыжных трассы, в Новогодней деревне (Лесопарке) появятся новые арт-объекты.
Полная программа мероприятий:
15 декабря, 17:00 — парад Дедов Морозов;
16 декабря, 12:00 — зимний праздник в парке Парк Гагарина;