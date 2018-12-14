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12:28, 14 декабря 2018 871
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Фейерверки, валенки и десантники. Программа новогодних мероприятий в Рязани

Фейерверки, валенки и десантники. Программа новогодних мероприятий в Рязани

В Рязани пройдет около 120 новогодних мероприятий. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили в мэрии.

Старт праздничным мероприятиям даст парад Дедов Морозов 15 декабря, к которому в связи с 100-летием училища ВДВ присоединятся десантники.

Новогодняя ночь пройдет впервые на площади Ленина. Праздник стартует в 23:55 с поздравления президента и продолжится шоу-программой рязанских артистов. В 2:00 запланирован фейерверк. Завершится праздник новогодней дискотекой, которая продлится до 3:00.

Также салюты запланированы около КДЦ «Октябрь (00:40) и ДК «Приокский» (1:00).

Кроме того, в Рязани заработают городские катки (Московское шоссе, Площадь Победы, Лыбедский бульвар, Лесопарк), четыре лыжных трассы, в Новогодней деревне (Лесопарке) появятся новые арт-объекты.

Полная программа мероприятий:

  • 15 декабря, 17:00 — парад Дедов Морозов;
  • 16 декабря, 12:00 — зимний праздник в парке Парк Гагарина;
  • 17-20 декабря, 15:00 — игра «Найди Деда Мороза«;
  • 20 декабря, 16:00 — открытие новогодней деревни в Лесопарке;
  • 21 и 26 декабря, 15:00 — новогоднее представление для детей «Елка дружбы во «Дворце молодежи»»;
  • 22 декабря, 12:00 — концерт «Юные виртуозы Рязани» в «Детской музыкальной школе №1»;
  • 29 декабря, 16:00 — открытые соревнования по лыжным гонкам в Мемориальном парке;
  • 31 декабря, 23:55 — новогодняя шоу-программа на площади Ленина;
  • 1 января, 2:00 — новогодний салют на площади Ленина;
  • 1 января, 2:15 — новогодняя дискотека на площади Ленина;
  • 2 января, 17:00 — праздник «Новогодние забавы» в Солотче;
  • 5 января, 15:00 — новогодний фестиваль зимних видов спорта в Лесопарке;
  • 7 января, 12:00 — развлекательная программа «Путешествие в Рождество» в Лесопарке;
  • 8 января, 15:00 — танцевальный марафон «Делай как я» в Лесопарке;
  • 12 января, 12:00 — фестиваль «Рязанский валенок» в Лесопарке;
  • 12 января, 12:00 — фестиваль «Рождественская радость» в МКЦ;
  • 13 января, 12:00 — гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок» на улице Почтовой;
  • 14 января, 15:00 — «Рождественская хоккейная лига» в Лесопарке.

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