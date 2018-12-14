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11:57, 14 декабря 2018 2 289
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В субботу центр Рязани перекроют из-за парада Дедов Морозов

В субботу центр Рязани перекроют из-за парада Дедов Морозов

В субботу, 15 декабря, центр Рязани перекроют из-за парада Дедов Морозов. Об этом сообщили в мэрии.

Парад даст старт новогодним праздникам в городе. Шествие стартует с площади Победы и завершится на площади Ленина. В нем поучаствует около 420 Дедов Морозов, впервые к параду присоединятся десантники.

После шествия на площади Ленина пройдет флешмоб участников и презентация новогодних программ рязанских театров, а также зажжение главной городской елки.

Из-за парада движение по площади Ленина (от улицы Ленина до Маяковского) перекроют с 17:00 до 19:00. Кроме того, временно (с 17:00 до 17:20) ограничат движение по Первомайскому проспекту (от площади Победы до Ленина).


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55 минут назад
Новый год за городом. Четыре совета для хорошего отдыха от Tele2

Новый год за городом. Четыре совета для хорошего отдыха от Tele2

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