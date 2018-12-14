В субботу центр Рязани перекроют из-за парада Дедов Морозов

В субботу, 15 декабря, центр Рязани перекроют из-за парада Дедов Морозов. Об этом сообщили в мэрии.
Парад даст старт новогодним праздникам в городе. Шествие стартует с площади Победы и завершится на площади Ленина. В нем поучаствует около 420 Дедов Морозов, впервые к параду присоединятся десантники.
После шествия на площади Ленина пройдет флешмоб участников и презентация новогодних программ рязанских театров, а также зажжение главной городской елки.
Из-за парада движение по площади Ленина (от улицы Ленина до Маяковского) перекроют с 17:00 до 19:00. Кроме того, временно (с 17:00 до 17:20) ограничат движение по Первомайскому проспекту (от площади Победы до Ленина).